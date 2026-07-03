Полпред Жога запустил серию встреч молодежи со звездами спорта

Всесоюзное Общество по распространению политических и научных знаний (с 1963 года.— общество «Знание») было создано в 1947 году, в его состав вошли ученые, деятели культуры, врачи, педагоги, инженеры и другие представители интеллигенции. В 1975—1991 годы в состав организации входили около 2,5 млн человек, которые ежегодно читали порядка 20 млн лекций. После развала СССР общество начало переживать упадок до декабря 2015 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о возрождении организации с целью «дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан РФ, повышения эффективности образовательно-просветительской работы». Региональные отделения общества «Знание» действуют в 89 регионах РФ, лекторами становятся политики, Герои России, участники специальной военной операции (СВО), значимые общественные деятели. В 2024—2025 годах в УрФО было проведено 7,5 тыс. лекций, аудитория составила 308,5 тыс. человек.