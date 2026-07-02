Медведев: Финляндия стала потенциальной целью России для ядерного удара

Поправки к закону об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории Финляндии, вступили в силу 1 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что в ответ на это Россия примет военно-технические меры — это произойдет «своевременно и эффективно», заявляла она.