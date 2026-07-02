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NYT: США полагают, что Израиль планировал убийство переговорщиков Ирана

Речь идет о главе МИД исламской республики Аббаса Арагчи и председателя иранского Меджлиса Мохаммада Багера Галибафа.

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа считают, что Израиль мог строить планы по убийству переговорщиков Ирана, в частности главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи и председателя Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммада Багера Галибафа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По ее сведениям, Вашингтон выяснил в начале переговоров с Ираном, что по меньшей мере Галибаф находится в списке целей еврейского государства и попросил израильские власти воздержаться от покушений на него. Подобные подозрения Вашингтона, полагает издание, указывают на то, насколько разошлись цели США и Израиля с начала военной операции против Ирана.

Представители Ирана, утверждает издание, перед переговорами с США в пакистанском Исламабаде запросили гарантии от Вашингтона, что Израиль не будет проводить тайных операций. При этом на пути из Пакистана в Иран службы безопасности исламской республики выяснили, что Израиль намерен атаковать самолет, на борту которого находился председатель Меджлиса, для этого в воздушное пространство Ирана со стороны Ирака зашли два израильских истребителя. В связи с этим воздушное судно с Галибафом на борту совершило посадку в ближайшем аэропорту и до Тегерана команда переговорщиков добиралась по земле.

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