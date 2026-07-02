NYT: США полагают, что Израиль планировал убийство переговорщиков Ирана

Представители Ирана, утверждает издание, перед переговорами с США в пакистанском Исламабаде запросили гарантии от Вашингтона, что Израиль не будет проводить тайных операций. При этом на пути из Пакистана в Иран службы безопасности исламской республики выяснили, что Израиль намерен атаковать самолет, на борту которого находился председатель Меджлиса, для этого в воздушное пространство Ирана со стороны Ирака зашли два израильских истребителя. В связи с этим воздушное судно с Галибафом на борту совершило посадку в ближайшем аэропорту и до Тегерана команда переговорщиков добиралась по земле.