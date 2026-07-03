Испания разгромила Австрию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде завершилась со счётом 3:0.
На 36-й минуте отличился Микель Оярсабаль. Второй гол команды забил Педро Порро (66-я). На 89-й минуте Оярсабаль оформил дубль.
Отметим, что за несколько минут до этого Марк Кукурелья забил гол, но его отменили из-за фола Пау Кубарси на вратаре Австрии.
В ⅛ финала Испания сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.
Ранее Ямаль и Кубарси повторили рекорд Пеле и Алтафини на ЧМ спустя 68 лет.