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Испания разгромила Австрию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Испании победила команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Испании победила команду Австрии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде завершилась со счётом 3:0.

На 36-й минуте отличился Микель Оярсабаль. Второй гол команды забил Педро Порро (66-я). На 89-й минуте Оярсабаль оформил дубль.

Отметим, что за несколько минут до этого Марк Кукурелья забил гол, но его отменили из-за фола Пау Кубарси на вратаре Австрии.

В ⅛ финала Испания сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.

Ранее Ямаль и Кубарси повторили рекорд Пеле и Алтафини на ЧМ спустя 68 лет.