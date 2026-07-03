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Росавиация ввела ограничения в аэропортах Ярославля и Череповца

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Ярославля и Череповца.

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Ярославля и Череповца.

Об этом сообщила Росавиация.

Как следует из публикации, в аэропорту Ярославля временно приостановлены приём и выпуск воздушных судов.

В Череповце ограничения коснулись использования воздушного пространства, в связи с чем обслуживание рейсов теперь ведётся только по согласованию с уполномоченными органами. Возможны корректировки в расписании.

Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее в аэропорту Внуково сняли ограничения на приём и выпуск самолётов.

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