Росавиация ввела ограничения в аэропортах Ярославля и Череповца

Временные ограничения на полёты введены в аэропортах Ярославля и Череповца.
Об этом сообщила Росавиация.
Как следует из публикации, в аэропорту Ярославля временно приостановлены приём и выпуск воздушных судов.
В Череповце ограничения коснулись использования воздушного пространства, в связи с чем обслуживание рейсов теперь ведётся только по согласованию с уполномоченными органами. Возможны корректировки в расписании.
Пассажирам рекомендовали уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее в аэропорту Внуково сняли ограничения на приём и выпуск самолётов.
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