Нидерланды готовятся к конфликту с Россией, заявили в посольстве

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Нидерланды расширяют свою военную инфраструктуру, усиленно готовясь к конфликту с Россией, сообщили в посольстве РФ в королевстве.
Со ссылкой на посольство «Известия» отмечают, что Нидерланды обновляют свои авиабазы, объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. Также Гаага наращивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева.
«В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса (НАТО — ред.). Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к “конфликту на Восточном фланге НАТО”. Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?» — заявили изданию в посольстве.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.