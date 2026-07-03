Россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, грозит до 10 лет тюрьмы

По американским законам обвиняемым Ангелине Николау и Ивану Кузнецову грозит более десяти лет заключения, однако в реальности наказание может ограничиться парой лет или даже условным сроком.
Об этом заявил в интервью РИА Новости адвокат Аркадий Бух.
Юрист пояснил, что изначально прокуратура предъявила больше обвинений, но впоследствии часть самых мелких сняла. Сейчас фигурантам вменяют попытку умышленного создания опасности для жизни, попытку порчи имущества, незаконное проникновение в здание и подъём на высотные конструкции.
Бух допустил, что при хорошей работе защиты наказание может оказаться условным.
«Я не думаю, что судья даст им больше, чем пару лет за решёткой», — сказал адвокат.
Он также предположил, что власти заинтересуются иммиграционным статусом россиян. По его мнению, есть большая вероятность, что иммиграционная служба попытается не выпустить их под залог или даже арестовать.
Ранее сообщалось, что пара руферов из России забралась на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Reuters пишет, что перформанс был «тщательно продуманным предложением руки и сердца».