Суд в Москве огласит приговор по делу о подготовке покушения на Симоньян

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Второй западный окружной военный суд в пятницу огласит приговор по делу о подготовке покушения на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 14.00 мск.
Ранее суд определил рассмотреть дело в закрытом режиме, так как среди обвиняемых есть несовершеннолетние, всего на скамье подсудимых 12 человек.
Как заявляли в СК, Михаил Балашов создал ячейку в Москве в 2022 году, вовлекая в нее сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 года участники, включая несовершеннолетних, совершили шесть нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ*, публикуя видео в сети для пропаганды экстремизма.
По данным Генпрокуратуры, не позднее 16 июня 2023 года неустановленные лица обратились к Балашову с предложением за 50 тысяч долларов убить Симоньян. Тот привлек Егора Савельева, и с 21 июня по 5 июля они наблюдали за местами жительства и работы журналистки. Заказчики убийства передали Балашову сведения о местонахождении двух тайников с деньгами. В июле Балашов прибыл к гаражу на улице Вавилова в Москве, где были спрятаны автомат Калашникова и 90 патронов, но его задержали правоохранители.
В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются по семи статьям УК РФ, включая организацию и участие в деятельности террористической организации, приготовление к убийству, разбой, хулиганство, возбуждение ненависти.
* Движение признано экстремистским и запрещено в РФ.