Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф ЧМ

Сборная Испании выиграла матч плей-офф чемпионата мира по футболу за 16 лет.

Источник: RT на русском

Сборная Испании выиграла матч плей-офф чемпионата мира по футболу за 16 лет.

2 июля испанцы обыграли Австрию в 1/16 финала ЧМ-2026 — 3:0.

В 2022 и 2018 годах Испания выходила ⅛ финала, но у них не получалось пройти в четвертьфинал.

В 2014 году «Фурия Роха» не смогла преодолеть групповую стадию.

Напомним, что в 2010-м Испания выиграла мундиаль.

В ⅛ финала ЧМ-2026 испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.

Ранее Симон побил рекорд чемпионатов мира по числу минут без пропущенных голов.