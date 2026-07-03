Сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф ЧМ

Сборная Испании выиграла матч плей-офф чемпионата мира по футболу за 16 лет.
2 июля испанцы обыграли Австрию в 1/16 финала ЧМ-2026 — 3:0.
В 2022 и 2018 годах Испания выходила ⅛ финала, но у них не получалось пройти в четвертьфинал.
В 2014 году «Фурия Роха» не смогла преодолеть групповую стадию.
Напомним, что в 2010-м Испания выиграла мундиаль.
В ⅛ финала ЧМ-2026 испанцы сыграют с победителем матча Португалия — Хорватия.
Ранее Симон побил рекорд чемпионатов мира по числу минут без пропущенных голов.