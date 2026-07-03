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Высокопоставленные лица примут участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

Тегеран примет руководство зарубежных стран на церемонии прощания с Али Хаменеи.

ТЕГЕРАН, 3 июл — РИА Новости. Высокопоставленные лица различных государств в пятницу примут участие в церемонии прощания с духовным лидером Ирана Али Хаменеи, погибшим в начале конфликта с США и Израилем.

МИД Ирана сообщал об участии представителей порядка 100 стран, среди них — политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.

Отдать дань уважения аятолле приедут и российские делегаты. Москву будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Официальная церемония прощания с участием высокопоставленных зарубежных лиц состоится в 13.30−14.00 по местному времени (13.00−13.30 мск).

При этом в Тегеране отмечали, что не стали приглашать страны, занявшие по отношению к военным действиям США против Ирана «неправильную позицию».

Отдельно — уже на следующий день — начнутся народные мероприятия, которые продлятся до 9 июля и охватят не только Иран.

С 4 по 6 июля прощание пройдет в Тегеране: сначала большой религиозный комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики — в течение двух дней будет принимать людей на коллективную молитву, после чего — 6 июля — по городу пройдет похоронная процессия.

Седьмого июля тело доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в соседнем Ираке — двух священных для шиитов городах — Кербеле и Неджефе. Девятого июля аятолла вернется обратно в Иран и будет похоронен в родном Мешхеде — спустя более чем через четыре месяца после гибели.

Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.

Новым верховным руководителем Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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