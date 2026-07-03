Высокопоставленные лица примут участие в церемонии прощания с Али Хаменеи

МИД Ирана сообщал об участии представителей порядка 100 стран, среди них — политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.
Отдать дань уважения аятолле приедут и российские делегаты. Москву будет представлять зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Официальная церемония прощания с участием высокопоставленных зарубежных лиц состоится в 13.30−14.00 по местному времени (13.00−13.30 мск).
При этом в Тегеране отмечали, что не стали приглашать страны, занявшие по отношению к военным действиям США против Ирана «неправильную позицию».
Отдельно — уже на следующий день — начнутся народные мероприятия, которые продлятся до 9 июля и охватят не только Иран.
С 4 по 6 июля прощание пройдет в Тегеране: сначала большой религиозный комплекс Имама Хомейни — основателя Исламской Республики — в течение двух дней будет принимать людей на коллективную молитву, после чего — 6 июля — по городу пройдет похоронная процессия.
Седьмого июля тело доставят в Кум, а 8 июля похоронная процессия пройдет в соседнем Ираке — двух священных для шиитов городах — Кербеле и Неджефе. Девятого июля аятолла вернется обратно в Иран и будет похоронен в родном Мешхеде — спустя более чем через четыре месяца после гибели.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.