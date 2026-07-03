США предложили разморозить активы Ирана в обмен на контроль над Ормузом

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. США в качестве компромисса предложили Ирану отказаться от претензий на контроль над Ормузским проливом в обмен на разморозку части иранских активов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Как утверждается, в четверг Иран дал понять, что предложенного вознаграждения недостаточно, чтобы изменить свою позицию.
Издание отмечает, что по возвращении из Дохи иранский переговорщик, заместитель министра иностранных дел замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Ормузский пролив находится «под контролем Ирана», а не США.
Позже в тот же день военные в Тегеране усилили свои заявления, предупредив, что любое судно, не проходящее по одобренному Ираном маршруту, столкнется с «немедленным и решительным» ответом, отмечается в публикации.
Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной — Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в Ормузском проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.
Власти Ирана подчеркивали, что планируют взимать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут, при этом, отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума с США Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать с судов каких-либо денег.