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WSJ: США предложили Тегерану активы за отказ от претензий на Ормузский пролив

Соединённые Штаты выдвинули Ирану компромиссную инициативу, предусматривающую разморозку части иранских активов в обмен на отказ от претензий на контроль над Ормузским проливом, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Соединённые Штаты выдвинули Ирану компромиссную инициативу, предусматривающую разморозку части иранских активов в обмен на отказ от претензий на контроль над Ормузским проливом, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Как утверждается в публикации, в четверг, 2 июля, Тегеран дал понять, что предложенного вознаграждения недостаточно для изменения его позиции.

По данным издания, после возвращения из Дохи заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подчеркнул, что пролив находится «под контролем Ирана», а не Вашингтона.

Вслед за этим иранские военные ужесточили риторику, предупредив, что любое судно, не проходящее по утверждённому маршруту, столкнётся с «немедленным и решительным» ответом.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива может осложнить его открытие и привести к росту напряжённости.

Сделка с Ираном не состоится без гарантий беспошлинного судоходства через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.

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