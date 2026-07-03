WSJ: США предложили Тегерану активы за отказ от претензий на Ормузский пролив

Соединённые Штаты выдвинули Ирану компромиссную инициативу, предусматривающую разморозку части иранских активов в обмен на отказ от претензий на контроль над Ормузским проливом, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Как утверждается в публикации, в четверг, 2 июля, Тегеран дал понять, что предложенного вознаграждения недостаточно для изменения его позиции.
По данным издания, после возвращения из Дохи заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подчеркнул, что пролив находится «под контролем Ирана», а не Вашингтона.
Вслед за этим иранские военные ужесточили риторику, предупредив, что любое судно, не проходящее по утверждённому маршруту, столкнётся с «немедленным и решительным» ответом.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что вмешательство в ситуацию вокруг Ормузского пролива может осложнить его открытие и привести к росту напряжённости.
Сделка с Ираном не состоится без гарантий беспошлинного судоходства через Ормузский пролив, заявил президент США Дональд Трамп.