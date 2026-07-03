Отпразднует день рождения с семьёй: суд вернул дочь жительнице Челябинска

Жительница Челябинска Надежда Смагина выиграла в суде иск об ограничении её в родительских правах. В связи с этим у органов опеки исчезли основания удерживать её 14-летнюю дочь Елизавету в приюте: девочка вернулась домой. Ребёнок провёл семь месяцев в приюте после того, как домой к Смагиной ворвались сотрудники полиции. Хотя семья до этого не состояла на учёте и опасности для ребёнка не было, а рядом находились бабушка и тётя, Елизавету увезли в приют, а мать две недели продержали в психиатрическом стационаре.
Суд отказал в иске управлению соцзащиты об ограничении в родительских правах жительницы Челябинска Надежды Смагиной. Параллельно идёт процесс по встречному иску женщины к органам опеки о неправомерном изъятии ребёнка, но, поскольку суд, отказав в иске к Смагиной, подтвердил, что та в состоянии выполнять свои родительские обязанности, оснований для дальнейшего удержания ребёнка в специализированном учреждении больше нет. Её 14-летняя дочь Елизавета, которая провела семь месяцев в приюте, наконец, вернулась домой.
«Я боялась, что будут тянуть время, что мне придётся долго ждать, пока на руках не будет решения суда, и до этого момента я не смогу забрать ребёнка. В опеке апелляцию обещали подать. Дочка расстраивалась, что не сможет на день рождения домой попасть, он у неё 3 июля… Она всё это время больше всего мечтала быстрее вернуться домой», — рассказала RT Надежда.
«Суд принял единственно правильное решение — отказать в ограничении родительских прав семьи Надежды Смагиной. С самого начала эта история выглядела неправдоподобно. На одной площадке в соседних квартирах жили мама и рядом бабушка с тётей, родственники всегда были рядом. Нормальная, благополучная семья, проблем не было, никто не жаловался. Девочка писала, что очень хочет вернуться домой. Тем не менее “в интересах ребёнка” Лизу поместили в приют на семь месяцев», — отметила Элина Жгутова, руководитель движения «Иван Чай», поддерживающего Надежду.
Как уточнила Жгутова, не было зафиксировано нарушений даже по расхожей ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
«У нас есть документы: справка МВД подтверждает, что нарушений не было. Надежда ничем не заслужила ограничения в родительских правах. Тогда что это было — профилактика? В интересах профилактики на мать надели наручники и доставили в психиатрическую клинику? Мы надеемся получить ответы на эти вопросы», — отмечает она.
«Стучались к матери».
Как ранее сообщал RT, 29 ноября 2025 года в квартиру к Смагиной пришла полиция. «Сначала полицейские стучались к моей матери, которая живёт в соседней квартире, а потом начали стучаться ко мне. Я сама открыла. Меня вытащили в подъезд, надели наручники», — вспоминала Надежда. Происходившее напугало её дочь, она попыталась спрятаться на балконе.
Женщина считает, что ситуацию могла подстроить её соседка, с которой у них давний конфликт. Он начался с того, что Надежда сделала ей замечание из-за курения на лестничной площадке. В ответ соседка накинулась с кулаками. За это её осудили по 115-й и 119-й статьям УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью и угроза убийством соответственно), три года она была под наблюдением полиции. «Тогда соседка пообещала отомстить мне», — считает Надежда.
В итоге Смагину доставили в психиатрический стационар, а девочку, хотя рядом находились бабушка и тётя, насильно увезли в социальный центр.
Надежду продержали в стационаре две недели, давая сильные транквилизаторы, а затем отпустили. Как подтвердило письмо Областной специализированной клинической психоневрологической больницы № 1 (есть в распоряжении RT), в диспансерном наблюдении у психиатра женщина не нуждается.
«Ведётся проверка».
Оказавшись на свободе, Смагина узнала, что дочь всё ещё находится в социально-реабилитационном центре. Она обратилась в опеку, но дочь отказались вернуть, посчитав, что в квартире неподходящие условия. Женщина сама подала иск к Курчатовскому УСЗН Челябинска о признании решения незаконным (есть в распоряжении RT). В нём отмечается, что в УСЗН были переданы ложные сведения.
В частности, утверждалось, что девочка не получает образования, хотя, по словам её матери, обучение Елизаветы шло на дому, девочка успешно сдавала все экзамены, также она посещает кружки и музыкальную школу. Помимо этого, в иске женщины было указано, что при решении опеки не были учтены многие финансовые документы (выписки о доходах, алименты и дополнительные доходы семьи).
Всё это время Надежда постоянно старалась навещать дочь. По словам Смагиной, их общению препятствовали, к тому же девочку пытались настроить против матери.
Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об изъятии ребёнка из семьи в Челябинской области. Следственный комитет по Челябинской области ведёт доследственную проверку.