Отпразднует день рождения с семьёй: суд вернул дочь жительнице Челябинска

Жительница Челябинска Надежда Смагина выиграла в суде иск об ограничении её в родительских правах. В связи с этим у органов опеки исчезли основания удерживать её 14-летнюю дочь Елизавету в приюте: девочка вернулась домой. Ребёнок провёл семь месяцев в приюте после того, как домой к Смагиной ворвались сотрудники полиции. Хотя семья до этого не состояла на учёте и опасности для ребёнка не было, а рядом находились бабушка и тётя, Елизавету увезли в приют, а мать две недели продержали в психиатрическом стационаре.