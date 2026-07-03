Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве в Нидерландах сообщили о подготовке королевства к конфликту с Россией

Нидерланды усиленно готовятся к конфликту с Россией, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Гааге.

Источник: НАТО

«В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования [Североатлантического] альянса (НАТО). Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к “конфликту на восточном фланге НАТО”. Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России», — сообщили дипломаты.

В частности, в Нидерландах продолжается модернизация местных авиабаз, объектов военной логистики и транспортной инфраструктуры, расширяются возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений.

В марте президент Франции Эммануэль Макрон назвал Нидерланды в числе стран, с которыми Париж ведет переговоры о ядерном сдерживании.

«На данный момент достоверными сведениями о реализации масштабных проектов по адаптации инфраструктуры именно под французскую концепцию или формирование самостоятельного европейского “ядерного зонтика” мы не располагаем, но допускаем наличие у Гааги и альянса соответствующих планов», — сообщили в российском диппредставительстве.

В посольстве подчеркнули, что в Европе должны понимать, что данный вид вооружений имеет совершенно особый характер.

«Москва приложит все усилия, которые будут необходимы, для защиты нашей Родины сообразно новым появляющимся угрозам», — отметили в посольстве РФ в Гааге.

Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.
Читать дальше