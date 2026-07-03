В посольстве в Нидерландах сообщили о подготовке королевства к конфликту с Россией

«В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования [Североатлантического] альянса (НАТО). Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к “конфликту на восточном фланге НАТО”. Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России», — сообщили дипломаты.
В частности, в Нидерландах продолжается модернизация местных авиабаз, объектов военной логистики и транспортной инфраструктуры, расширяются возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений.
В марте президент Франции Эммануэль Макрон назвал Нидерланды в числе стран, с которыми Париж ведет переговоры о ядерном сдерживании.
«На данный момент достоверными сведениями о реализации масштабных проектов по адаптации инфраструктуры именно под французскую концепцию или формирование самостоятельного европейского “ядерного зонтика” мы не располагаем, но допускаем наличие у Гааги и альянса соответствующих планов», — сообщили в российском диппредставительстве.
В посольстве подчеркнули, что в Европе должны понимать, что данный вид вооружений имеет совершенно особый характер.
«Москва приложит все усилия, которые будут необходимы, для защиты нашей Родины сообразно новым появляющимся угрозам», — отметили в посольстве РФ в Гааге.