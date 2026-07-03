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NYT: Вашингтон предупреждал Иран о планах Израиля убить переговорщиков

Этой весной США всерьез опасались, что Израиль ликвидирует иранских переговорщиков и сорвет консультации, нацеленные на достижение мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Этой весной США всерьез опасались, что Израиль ликвидирует иранских переговорщиков и сорвет консультации, нацеленные на достижение мирного соглашения. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон был настолько встревожен, что даже просил другие страны региона напрямую предупредить Тегеран о готовящихся покушениях. По словам собеседников газеты, целями Израиля были министр иностранных дел Ирана Аббас Аракч и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, которые были ключевыми фигурами в переговорах с США.

NYT приводит конкретный случай, когда в апреле господин Галибаф возвращался со встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Тогда иранская разведка перехватила данные о готовящейся израильской атаке, а два истребителя Израиля уже вошли в воздушное пространство Ирана. По информации старшего советника Махди Мохаммади, иранский самолет совершил вынужденную посадку в городе Мешхеде, после чего иранская делегация добиралась до Тегерана по суше.

В марте The Wall Street Journal сообщала, что Аббас Аракчи и Мохаммад-Багер Галибаф находились в списке целей Израиля, но были временно удалены оттуда, когда США обсуждали начало переговоров с Ираном.

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