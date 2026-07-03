NYT: Вашингтон предупреждал Иран о планах Израиля убить переговорщиков

По данным издания, Вашингтон был настолько встревожен, что даже просил другие страны региона напрямую предупредить Тегеран о готовящихся покушениях. По словам собеседников газеты, целями Израиля были министр иностранных дел Ирана Аббас Аракч и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, которые были ключевыми фигурами в переговорах с США.
NYT приводит конкретный случай, когда в апреле господин Галибаф возвращался со встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Тогда иранская разведка перехватила данные о готовящейся израильской атаке, а два истребителя Израиля уже вошли в воздушное пространство Ирана. По информации старшего советника Махди Мохаммади, иранский самолет совершил вынужденную посадку в городе Мешхеде, после чего иранская делегация добиралась до Тегерана по суше.
В марте The Wall Street Journal сообщала, что Аббас Аракчи и Мохаммад-Багер Галибаф находились в списке целей Израиля, но были временно удалены оттуда, когда США обсуждали начало переговоров с Ираном.