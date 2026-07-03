Рубио и Ван И обсудили развитие конструктивных связей между США и КНР

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся развития конструктивных отношений между двумя странами. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.