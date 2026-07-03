Рубио и Ван И обсудили развитие конструктивных связей между США и КНР

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся развития конструктивных отношений между двумя странами. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.
«Госсекретарь Рубио обсудил важность построения конструктивных отношений, обеспечивающих стратегическую стабильность, на основе справедливости и принципа взаимности, как это было обозначено президентом [США Дональдом] Трампом», — говорится в документе.