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Рубио и Ван И обсудили развитие конструктивных связей между США и КНР

Американский госсекретарь и министр иностранных дел Китая поднимали этот вопрос во время телефонного разговора.

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся развития конструктивных отношений между двумя странами. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.

«Госсекретарь Рубио обсудил важность построения конструктивных отношений, обеспечивающих стратегическую стабильность, на основе справедливости и принципа взаимности, как это было обозначено президентом [США Дональдом] Трампом», — говорится в документе.

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