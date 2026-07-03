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В Монако выдали ордер на арест подозреваемого в покушении на Ермолаева

Личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако установлена, выдан ордер на арест.

Личность подозреваемого в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако установлена, выдан ордер на арест.

Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на прокуратуру княжества.

По данным радиостанции, в отношении подозреваемого также будет выпущен красный ордер Интерпола. Имя фигуранта на данный момент не раскрывается.

Судебное расследование начато по обвинениям в покушении на убийство, закладке взрывного устройства в общественном месте с преступным умыслом, а также преступном сговоре.

Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

По данным BFMTV, при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.

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