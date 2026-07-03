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«Явная провокация»: Литва и Финляндия захотели разместить ядерное оружие на своей территории

В Литве собираются снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил глава Минобороны республики Робертас Каунас. Инициативу одобрили и другие литовские чиновники. Кроме того, аналогичное решение уже приняли в Финляндии. Там с 1 июля разрешён ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Ранее о желании получить собственное ЯО говорили в Эстонии и Польше. По мнению экспертов, подобные заявления — очередная провокация стран НАТО. Однако блок, разрушая архитектуру европейской безопасности, не в полной мере осознаёт возможные последствия своих действий, предупреждают аналитики.

Источник: RT на русском

В Литве собираются снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил глава Минобороны республики Робертас Каунас. Инициативу одобрили и другие литовские чиновники. Кроме того, аналогичное решение уже приняли в Финляндии. Там с 1 июля разрешён ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Ранее о желании получить собственное ЯО говорили в Эстонии и Польше. По мнению экспертов, подобные заявления — очередная провокация стран НАТО. Однако блок, разрушая архитектуру европейской безопасности, не в полной мере осознаёт возможные последствия своих действий, предупреждают аналитики.

Минобороны Литвы выступило в поддержку возможности размещения оружия массового уничтожения (ОМУ), в том числе ядерного, на территории страны. Об этом заявил глава военного ведомства Робертас Каунас.

По его словам, закреплённый в Конституции запрет на оружие массового поражения не позволяет Литве обеспечить должный уровень обороноспособности в рамках НАТО.

«Литва является практически единственной страной в НАТО, запрещающей ядерное оружие. Это не даёт нам возможности в полной мере использовать оборонный потенциал альянса, поэтому я поддерживаю отмену соответствующей статьи конституции», — приводит слова Робертаса Каунаса ТАСС.

Вместе с тем, глава литовской армии уточнил, что выступает за размещение ядерного оружия только в случае кризисной ситуации. По его словам, в условиях мирного времени республика не планирует развёртывание подобных оружейных систем.

«Европа забыла историю».

Ранее идею полного снятия запрета на ОМУ в Литве также поддержал новый премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс.

Legion-Media.

© UtCon Collection.

«Мне кажется, политически более корректно было бы просто убрать эту статью, поскольку в конституциях наших соседей об этой теме вообще ничего не говорится — ни да, ни нет. Вряд ли стоит пытаться что-то формулировать», — цитирует политика Sputnik Литва.

Помимо этого, с одобрением выступили спикер парламента Юозас Олекас и предыдущая глава правительства Инга Ругинене. Как отметило литовское издание Delfi, советник президента республики Рамунас Дилба заявил, что Гитанас Науседа также поддержал бы дискуссию о снятии запрета на ОМУ.

По словам министра обороны Робертаса Каунаса, в конечном счёте Литва должна чётко продемонстрировать, что в случае войны или кризиса она будет использовать все имеющиеся возможности НАТО.

Напомним, статья 137 Конституции Литовской республики прямо запрещает размещение на территории страны не только ОМУ, но и военных баз иностранных государств. Документ был принят 25 октября 1992 г.

Между тем, пока в Литве дискуссии о ядерном оружии только набирают обороты, в другой стране НАТО этот вопрос уже решили.

1 июля в Финляндии вступили в силу поправки в закон об атомной энергии, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

Перед этим инициатива с двукратным перевесом по голосам получила одобрение в парламенте, а после ей дал зелёный свет и президент страны Александр Стубб.

«Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полноценное использование ядерного сдерживания НАТО для защиты Финляндии», — написал ранее министр обороны республики Антти Хакканен в соцсети X.

На этом фоне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Хельсинки результатом победы «глубоко укоренившихся» в Финляндии за последние несколько лет антироссийских сил.

РИА Новости.

«Отказ Финляндии со вступлением в НАТО от ранее проводимой взвешенной и разумной политики неприсоединения к военным союзам буквально на глазах трансформировался в реальную перспективу для этой некогда нейтральной страны стать послушным инструментом ядерных амбиций агрессивного милитаристского блока», — заявила дипломат.

Захарова также обратила внимание на то, что такое решение финских властей, несущее реальные угрозы национальной безопасности России, потребует от Москвы дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера.

«И такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты. В этой связи финскому народу стоило бы задуматься — приведёт ли это решение их элит к повышению безопасности самой Финляндии?», — подчеркнула представитель МИД РФ.

При этом схожие опасения высказывает и ряд финских политиков. Например, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема констатировал, что политика НАТО в области ядерного сдерживания может привести к тяжёлым последствиям.

«Финляндия уже находится в процессе получения ядерного оружия, она изменила свой закон о ядерном оружии. Продолжая идти по этому опасному пути, Европа не оставляет России иного выбора, кроме как защищать свою национальную безопасность. Вместо того чтобы работать на благо дипломатии, европейцы работают в интересах войны. Похоже, Европа забыла историю и что такое Мировая война!», — написал Мема на своей странице в соцсети X.

Обеспокоенность финского парламентария подтверждается и официальными заявлениями руководства НАТО.

Так, генсек организации Марк Рютте 1 июля назвал Россию самой актуальной проблемой для блока. Он также признался, что иногда мысли об этом не дают ему уснуть.

«Россия является главной угрозой на данный момент и в долгосрочной перспективе», — сказал Рютте в интервью турецкому агентству Anadolu в преддверии саммита НАТО в Анкаре.

© Halil Sagirkaya/Anadolu via Getty Images.

Ядерные амбиции.

Напомним, ранее с острыми заявлениями по теме ядерного оружия также выступали власти Эстонии и Польши.

Так, в начале 2026 г. министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Таллин не возражает, если силы НАТО разместят в республике ядерное оружие.

Более того, глава эстонского МИД выступил с заявлением о готовности воевать с Россией и даже перенести боевые действия на её территорию, если это будет необходимо.

«Мы перенесём войну на территорию России и нанесём удары далеко вглубь её территории. Мы точно знаем, что делать», — заявил Маргус Цахкна.

В свою очередь, президент Польши Кароль Навроцкий в середине февраля заявил о стремлении обзавестись ядерным арсеналом. Он отметил, что поддерживает усиление обороны страны в том числе за счёт таких вооружений.

Кроме того, 28 июня в Минобороны Польши подчеркнули, что среди прочих тем вопрос ядерного сдерживания является одним из самых важных для альянса.

На этом фоне в Кремле напомнили, что Россия всегда будет делать то, что должно, для обеспечения собственной безопасности, особенно в вопросах ядерного сдерживания. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Подогревают конфронтацию».

Комментируя в беседе с RT ядерные инициативы Литвы и Финляндии, ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков назвал подобные действия провокационными и подчеркнул, что они крайне негативно влияют на состояние региональной безопасности.

«Такие заявления подогревают конфронтацию в Европе и в особенности в отношениях НАТО и России. Они планомерно разрушают архитектуру европейской безопасности. Можно сказать, добивают. Это явная провокация», — считает Ермаков.

РИА Новости.

В свою очередь, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин добавил, что Прибалтика и Финляндия пытаются конвертировать своё географическое расположение в политический капитал.

«Размещение ядерного оружия вблизи наших границ фокусирует на них внимание как на государствах, значимых для сдерживания России. Этот политический фактор они трансформируют в козырь и начинают предъявлять его в информационно-политическом пространстве», — пояснил Кошкин в интервью RT.

Впрочем, такую политику Хельсинки и Вильнюса аналитики расценивают, как недальновидную, поскольку обе страны становятся законными целями для РФ в случае агрессии против Москвы.

«У этих стран нет опыта работы в ядерной сфере, они не до конца понимают, как работает ядерное сдерживание. Именно эти страны окажутся под прицелом и, очевидно, станут легальной целью», — пояснил Ермаков.

Со своей стороны, Андрей Кошкин предположил, что подобные заявления могут являться, в том числе, частью политической кампании «ястребов» в Европе.

«Многие их политики видят значимое снижение рейтинга. Вероятно, сейчас они пытаются отыграться. Принимая такие решения, они просто продлевают своё пребывание у власти», — отметил эксперт.

Сергей Ермаков также обратил внимание на то, что Североатлантический блок систематически нарушает ранее достигнутые договорённости, осознанно провоцируя Россию на ответные действия.

«Изначально были заверения, что у наших границ никогда не будет ядерного оружия. Но мы видим, как быстро всё меняется. Это в который раз доказывает, что никаким обещаниям НАТО доверять не стоит», — подчеркнул специалист.

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