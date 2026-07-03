В Литве собираются снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Об этом заявил глава Минобороны республики Робертас Каунас. Инициативу одобрили и другие литовские чиновники. Кроме того, аналогичное решение уже приняли в Финляндии. Там с 1 июля разрешён ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Ранее о желании получить собственное ЯО говорили в Эстонии и Польше. По мнению экспертов, подобные заявления — очередная провокация стран НАТО. Однако блок, разрушая архитектуру европейской безопасности, не в полной мере осознаёт возможные последствия своих действий, предупреждают аналитики.