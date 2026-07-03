Медведев: Финляндия вошла в список целей для ядерного оружия России

Финляндия вошла в список целей для российского ядерного оружия после отмены запрета на его размещение. Об этом в четверг, 2 июля, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
— Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Их страна теперь находится в списке ядерных целей России, — написал он в соцсети в X.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас тоже поддержал инициативу по внесению поправок в конституцию, предусматривающих возможность размещения оружия массового поражения в стране.
Тем временем японские СМИ обсуждают доступность Владивостока для ударов при появлении у страны ракет и американских бомбардировщиков, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, считает, что ядерное сдерживание действует, в настоящий момент оно является краеугольным камнем международной безопасности.
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что Украина в буквальном смысле «выцыганивает» ядерную составляющую у Франции и Великобритании.