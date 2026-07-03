Мирошник заявил о причастности спецслужб Украины к покушению в Монако

Покушение на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако произошло не без участия спецслужб Украины, число таких инцидентов будет расти, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Об этом Мирошник рассказал в беседе с РИА Новости.
По его словам, в этих процессах были задействованы украинские спецслужбы, а также связанные с ними выходцы из криминальных кругов. Дипломат убеждён, что подобные случаи будут учащаться, если Киев не получит жёсткого отпора.
«Это будет только разрастаться, если Украина не получит жёсткий окрик или наказание. Но пока желающих наказать Украину не наблюдается», — сказал Мирошник.
Вечером 29 июня мощный взрыв прогремел на улице в Монако, в результате пострадали три человека, двое из них получили серьёзные ранения.
По данным BFMTV, при взрыве пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев.