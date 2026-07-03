Белоруссия отмечает День независимости

Откроет празднование торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу на площади Победы. В течение дня будет работать крупная праздничная площадка у Дворца спорта, где запланированы выступления творческих коллективов и будет открыто множество точек общественного питания и торговли. Большая праздничная площадка будет работать у Кургана Славы недалеко от Минска. Здесь пройдут памятные мероприятия, народные гулянья, выступления творческих коллективов, конкурсы. Свои праздничные программы подготовили все районы белорусской столицы.