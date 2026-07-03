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Де ла Фуэнте — о победе Испании над Австрией: почти достигли совершенства

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над командой Австрии в 1/16 финала ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу над командой Австрии в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Великие команды проявляют себя, когда это необходимо. Мы почти достигли совершенства во всех аспектах. Нужно продолжать совершенствоваться. Во всём можно стать ещё лучше. В ⅛ финала соперники ещё сложнее. От команды требуется всё больше и больше», — приводит его слова As.

Встреча на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде завершилась со счётом 3:0.

В ⅛ финала Испания сыграет с победителем матча Португалия — Хорватия.

Ранее сообщалось, что сборная Испании впервые за 16 лет выиграла матч плей-офф ЧМ.