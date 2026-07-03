Де ла Фуэнте — о победе Испании над Австрией: почти достигли совершенства

«Великие команды проявляют себя, когда это необходимо. Мы почти достигли совершенства во всех аспектах. Нужно продолжать совершенствоваться. Во всём можно стать ещё лучше. В ⅛ финала соперники ещё сложнее. От команды требуется всё больше и больше», — приводит его слова As.