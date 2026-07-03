NYT: США полагали, что Израиль хочет убить переговорщиков Ирана

Как уточняет издание, ликвидация иранских руководителей являлась частью стратегии Тель-Авива с начала конфликта. Однако, по данным источников NYT, опасения Вашингтона по этому поводу возросли именно в период переговоров. В связи с этим США предупредили Тегеран о возможном покушении, чтобы усилить меры безопасности.
Арагчи и Галибаф выступали в качестве главных лиц, участвовавших в переговорах с США о прекращении огня и заключении мирного соглашения.
В апреле планировалась встреча Галибафа с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако иранские чиновники выражали обеспокоенность возможным покушением и через посредников запрашивали у американской стороны гарантии того, что Израиль откажется от проведения подобных операций.
В результате иранские самолёты сопровождали пакистанские истребители как на встречу, так и обратно. На обратном пути, по сведениям источников NYT, возникла угроза атаки со стороны Израиля, и воздушное судно совершило вынужденную посадку. Впоследствии делегация продолжила передвижение по суше.
В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает прекращение боевых действий, проведение переговоров по итоговому соглашению в течение 60 дней, поэтапную отмену американских санкций, разблокировку Ормузского пролива, а также обсуждение иранской ядерной программы.