NYT: США полагали, что Израиль хочет убить переговорщиков Ирана

Как уточняет издание, ликвидация иранских руководителей являлась частью стратегии Тель-Авива с начала конфликта. Однако, по данным источников NYT, опасения Вашингтона по этому поводу возросли именно в период переговоров. В связи с этим США предупредили Тегеран о возможном покушении, чтобы усилить меры безопасности.