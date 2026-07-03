Марочко: у Пискуновки заблокированы порядка 100 солдат ВСУ

По его словам, ВС РФ, освободив Пискуновку, взяли в тактическое окружение ротно-тактическую группу украинских солдат, которая «на протяжении последнего времени пыталась работать в районе населенных пунктов Диброва, Озерное и Ямполь». «И, естественно, порядка 100 украинских боевиков оказались заблокированы на широком участке фронта. Сейчас с южных окраин Старого Каравана до Пискуновки расстояние составляет порядка 2,5 км. И вот через это узкое горлышко, если в ближайшее время не выйдут все эти боевики, которые бродят по лесам в данном районе, то, естественно, они будут зачищены и уничтожены нашими военнослужащими», — сказал он.