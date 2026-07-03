Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов в июне подчеркнул, что конфликтный потенциал сегодня серьезно повысился в нескольких регионах, в том числе на евразийском пространстве. При этом страны НАТО уже не ограничиваются поддержкой незаконно пришедшего к власти киевского режима, Запад открыто заявляет о том, что готовится к войне с Россией и «наращивает военные наступательные бюджеты».