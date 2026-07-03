Посольство РФ: Нидерланды усиленно готовятся к войне «на восточном фланге НАТО»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нидерланды усиленно готовятся к «конфликту на восточном фланге НАТО», активно модернизируя объекты военной логистики и инфраструктуры и расширяя возможности по приему союзных сил и проведению военных учений. Очевидно, что речь в этом случае идет именно о противостоянии с Россией, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Гааге.
Газета со ссылкой на российскую дипмиссию в королевстве отмечает, что Нидерланды продолжают модернизировать местные авиабазы, объекты транспортной инфраструктуры и военной логистики, а также расширяют свои возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений, одновременно с тем наращивая участие в долгосрочных программах военной поддержки киевского режима.
«В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования [Североатлантического] альянса, — обратили внимание в российском посольстве. — Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к “конфликту на восточном фланге НАТО”. Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?».
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов в июне подчеркнул, что конфликтный потенциал сегодня серьезно повысился в нескольких регионах, в том числе на евразийском пространстве. При этом страны НАТО уже не ограничиваются поддержкой незаконно пришедшего к власти киевского режима, Запад открыто заявляет о том, что готовится к войне с Россией и «наращивает военные наступательные бюджеты».
При этом российский лидер указал на простоту схемы действий «лжедемократического Запада»: «вначале создать угрозы для РФ, вынудить ее предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвинять Москву во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России».