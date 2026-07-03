Трамп утверждает, что Иран согласился почти на все требования США

Иранская сторона в ходе переговоров согласилась практически на всё, что нужно Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп.
Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC.
Глава Белого дома добавил, что переговоры с Тегераном всё ещё продолжаются.
«Я считаю, что они согласились практически на всё, что нам нужно», — заявил он.
Ранее сообщалось, что очередной этап переговоров между иранскими и американскими представителями пройдёт 18 июля.
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