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Трамп утверждает, что Иран согласился почти на все требования США

Иранская сторона в ходе переговоров согласилась практически на всё, что нужно Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: RT на русском

Иранская сторона в ходе переговоров согласилась практически на всё, что нужно Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп.

Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC.

Глава Белого дома добавил, что переговоры с Тегераном всё ещё продолжаются.

«Я считаю, что они согласились практически на всё, что нам нужно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что очередной этап переговоров между иранскими и американскими представителями пройдёт 18 июля.

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