Трамп: США добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном

При этом глава Белого дома заверил, что у него нет никакого стремления вести против Ирана военную кампанию, измеряемую годами. «Это правда! Это правда!» — воскликнул Трамп, когда телеведущий охарактеризовал его как прагматика, благодаря которому Соединенные Штаты не окажутся втянутыми в еще одну «вечную войну» — на этот раз, с Ираном. «Мы находимся во Вьетнаме 19 лет. Мы находимся в Афганистане около 10 лет. Мы вечность вели войну в Корее. Даже не хочу упоминать Первую и Вторую мировую войну. Мы много-много лет находились в каждой [этой] войне. А тут я нахожусь четыре месяца», — сказал президент США. «И чего я добился? Я их разгромил в военном плане», — утверждал Трамп.