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Дмитриев указал на рекордно низкий рейтинг канцлера Германии Мерца

Дмитриев прокомментировал беспрецедентно низкий рейтинг канцлера Германии.

Источник: Аргументы и факты

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал беспрецедентно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца.

В своем сообщении на платформе X* Дмитриев указал на то, что рейтинг одобрения Мерца достиг минимального значения в 13%.

«Самое меньшее, что он может сделать, — это перестать писать в Twitter о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее, что он может сделать, — это полностью изменить провальный курс, который так ненавидят немцы», — констатировал Дмитриев.

Ранее он также напомнил страдающей от жары Европе про отказ от энергии из России.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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