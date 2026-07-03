Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал беспрецедентно низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца.
В своем сообщении на платформе X* Дмитриев указал на то, что рейтинг одобрения Мерца достиг минимального значения в 13%.
«Самое меньшее, что он может сделать, — это перестать писать в Twitter о немецком футболе и энтузиазме. Самое большее, что он может сделать, — это полностью изменить провальный курс, который так ненавидят немцы», — констатировал Дмитриев.
Ранее он также напомнил страдающей от жары Европе про отказ от энергии из России.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.