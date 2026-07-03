Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Израиля: ЦАХАЛ должен быть готов воевать против Ирана в одиночку

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ должен быть готов действовать против Ирана самостоятельно. Он подчеркнул, что Израиль больше «никогда не вернется к реальности, в которой наши враги закрепляются вдоль наших границ и угрожают нашим общинам».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ должен быть готов действовать против Ирана самостоятельно. Он подчеркнул, что Израиль больше «никогда не вернется к реальности, в которой наши враги закрепляются вдоль наших границ и угрожают нашим общинам».

«Мы ликвидировали лидера Ирана Хаменеи и большую часть иранского руководства, серьезно подорвали его стратегический потенциал, и ЦАХАЛ должен быть готов нанести независимый израильский удар по Ирану в любой момент, когда это потребуется для устранения любой угрозы», — заявил господин Кац (цитата по The Jerusalem Post).

Комментарий господина Каца приурочен к наступлению 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Он заявил и о других военных успехах Армии обороны Израиля: «Мы ликвидировали все руководство “Хамаса”, причастное к резне 7 октября, убили Хасана Насраллу и руководство “Хезболлы”, уничтожили армию Асада в Сирии, обезглавили большую часть руководства хуситов в Йемене и нанесли тяжелые удары по каждому террористическому ответвлению, которое пыталось окружить Израиль огненным кольцом», — заявил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что между Иерусалимом и Вашингтоном существуют разногласия в вопросе мирных соглашений Ираном. Он говорил, что Израиль не закончил борьбу и призывал израильтян сохранять бдительность, чтобы себя защитить.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше