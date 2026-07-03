Минобороны Израиля: ЦАХАЛ должен быть готов воевать против Ирана в одиночку

Комментарий господина Каца приурочен к наступлению 1000-го дня с момента вторжения палестинской группировки «Хамас» на Израиль 7 октября 2023 года. Он заявил и о других военных успехах Армии обороны Израиля: «Мы ликвидировали все руководство “Хамаса”, причастное к резне 7 октября, убили Хасана Насраллу и руководство “Хезболлы”, уничтожили армию Асада в Сирии, обезглавили большую часть руководства хуситов в Йемене и нанесли тяжелые удары по каждому террористическому ответвлению, которое пыталось окружить Израиль огненным кольцом», — заявил он.