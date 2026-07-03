Тухель — о матче с Мексикой на «Ацтеке»: карма за «Руку Бога» Марадоны вернёт нам долг

«Тогда у меня не было никакой связи с английским футболом, но этот момент всё равно что-то значил. Нас за это вознаградят. Это будет возвращение долга. Это карма. Это культовый стадион и культовый матч — сыграть против Мексики в Мехико. Мы будем играть против всей страны, против энергии всего стадиона. Это хороший момент, чтобы примириться с этим стадионом и перевернуть историю», — приводит его слова The Guardian.