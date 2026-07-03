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Тухель — о матче с Мексикой на «Ацтеке»: карма за «Руку Бога» Марадоны вернёт нам долг

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Мексикой.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Мексикой.

Ему напомнили о поражении Англии от Аргентины на ЧМ-1986 на стадионе «Ацтека». Именно в той игре Марадона забил знаменитый гол, вошедший в историю как «Рука Бога».

«Тогда у меня не было никакой связи с английским футболом, но этот момент всё равно что-то значил. Нас за это вознаградят. Это будет возвращение долга. Это карма. Это культовый стадион и культовый матч — сыграть против Мексики в Мехико. Мы будем играть против всей страны, против энергии всего стадиона. Это хороший момент, чтобы примириться с этим стадионом и перевернуть историю», — приводит его слова The Guardian.

Матч Мексика — Англия состоится в ночь на 6 июля в 03:00 мск.

Ранее сообщалось, что мексиканские болельщики планируют устроить «ночь ада» для сборной Англии.

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