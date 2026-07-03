Трамп опроверг влияние должности президента на рост своего состояния

Ранее газета The Washington Post сообщила, что рост состояния Трампа за 2025 год является беспрецедентным для американских лидеров. Согласно последней финансовой декларации президента, его доходы взлетели в прошлом году до более чем $2,2 млрд, чему способствовали вложения в криптовалюту и связанные с ней проекты. Согласно сведениям, которые Трамп ранее указывал в финансовых декларациях, в 2019 году он получил не менее $440 млн, а в 2024 году, то есть до начала второго срока на посту президента, заработал около $600 млн.