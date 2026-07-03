Мэр Краснодара дал советы, как вести себя при топливном ажиотаже

Он подчеркнул: на всех уровнях власти стараются стабилизировать ситуацию. Мэр добавил, что помочь им тут могут сами граждане, дав несколько советов.
Заправляйте машину только необходимым количеством бензина. Откажитесь от несрочных поездок. По возможности скорректируйте привычные маршруты и пользуйтесь общественным транспортом — в первую очередь трамваями и троллейбусами. Аналогичные просьбы — к организациям и предприятиям города.
При этом градоначальник рассказал, какие шаги в данный момент предпринимают сами чиновники. По его словам, в мэрии и муниципальных учреждениях оптимизировали использование нефтепродуктов и значительно сократили рабочие выезды. А предприятиям, которые обеспечивают жизнь краевого центра, «рекомендовано иметь достаточный запас топлива».
Как уже сообщалось, на период перестройки логистики поставок топлива жителям края, предприятиям и организациям власти Кубани рекомендовали отказаться от несрочных поездок (в том числе командировок и выездов на мероприятия), тщательно планировать логистику передвижения, заправлять автомобили только необходимым количеством топлива и не закупать его впрок.
Напомним, накануне в Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева была сформирована рабочая группа по вопросам топливообеспечения региона. По информации Оперштаба Кубани, совместно с топливными компаниями, владельцами АЗС «принят ряд решений для стабилизации ситуации».