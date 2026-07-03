Мэр Краснодара дал советы, как вести себя при топливном ажиотаже

При этом градоначальник рассказал, какие шаги в данный момент предпринимают сами чиновники. По его словам, в мэрии и муниципальных учреждениях оптимизировали использование нефтепродуктов и значительно сократили рабочие выезды. А предприятиям, которые обеспечивают жизнь краевого центра, «рекомендовано иметь достаточный запас топлива».