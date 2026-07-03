США заподозрили Израиль в подготовке убийства главных переговорщиков Ирана

Об этом изданию The New York Times рассказали нынешние и бывшие американские чиновники.
По их словам, опасения касались двух конкретных лиц — министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммеда Багера Галибафа.
Опасаясь, что израильская операция сорвёт переговоры, США обратились к другим странам региона с просьбой предупредить Иран о возможности покушения.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль превратился в проблему не только для Ближнего Востока, но и для всего международного сообщества.