«Я вернулся»: Овечкин остался в «Вашингтоне» ещё на год

«Мы рады, что Алекс возвращается и продолжает свою блестящую карьеру. С тех пор как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к игре и неустанное стремление к победе. Алекс всегда демонстрировал глубокую преданность. Я невероятно горжусь всем, чего он добился в свитере “Кэпиталз”, и я не сомневаюсь, что он продолжит приумножать это наследие. Возвращение величайшего бомбардира в истории НХЛ и самого важного игрока в истории “Кэпиталз” на ещё один сезон значит очень много для нашей организации, наших болельщиков и нашего города», — отметил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.