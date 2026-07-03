«Я вернулся»: Овечкин остался в «Вашингтоне» ещё на год

Александр Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» до лета 2027 года, по которому он может заработать $9 млн. Лучшей снайпер в истории лиги не объявил о своём возвращении на следующий день после открытия трансферного рынка. При этом менеджмент «Кэпиталз» серьёзно поработал над усилением состава, чтобы помочь 40-летнему капитану побить ещё один «вечный» рекорд Уэйна Гретцки и завоевать второй Кубок Стэнли. Российские легенды хоккея уверены: с первой задачей соотечественник точно справится.
1 июля Александр Овечкин впервые в карьере вышел на рынок свободных агентов. Впервые за 21 год лучший снайпер в истории НХЛ оказался в ситуации, когда теоретически мог вести переговоры с любым клубом. Вопреки многочисленным слухам, периодически всплывавшим в медиа в последние месяцы, «Вашингтон» и его капитан предпочли не форсировать события и выждать момент.
В статусе неограниченно свободного агента россиянин пробыл один день — и уже в четверг подписал новый годовой контракт.
«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение. Я здоров. Я люблю играть в хоккей и бороться за победу. Я рад вернуться и присоединиться к своим товарищам по команде, чтобы мы могли бороться за место в плей-офф и чтобы у нас был шанс на победу в Кубке Стэнли. Увидимся в сентябре, Вашингтон!» — цитирует Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».
По новому контракту зарплата форварда составит $1 млн, подписной бонус — $3,25 млн. Также у Ови прописан бонус за десять сыгранных матчей в размере $4,75 млн.
«Мы рады, что Алекс возвращается и продолжает свою блестящую карьеру. С тех пор как мы выбрали его на драфте, неизменными оставались две вещи: его любовь к игре и неустанное стремление к победе. Алекс всегда демонстрировал глубокую преданность. Я невероятно горжусь всем, чего он добился в свитере “Кэпиталз”, и я не сомневаюсь, что он продолжит приумножать это наследие. Возвращение величайшего бомбардира в истории НХЛ и самого важного игрока в истории “Кэпиталз” на ещё один сезон значит очень много для нашей организации, наших болельщиков и нашего города», — отметил владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
Не скрывая радости, американец добавил, что Овечкин воплощал высочайший класс для всей организации. Кроме того, он подчеркнул, что группа по хоккейным операциям проделала летом большую работу и подготовила коллектив к борьбе за Кубок Стэнли.
Летом менеджмент клуба предпринял ряд важных шагов, одновременно заложив фундамент на будущее. Перед объявлением о продлении капитана «Кэпиталз» усилили нападение, подписав вышедшего на рынок свободных агентов центрального нападающего Буна Дженнера, выменяв у «Сент-Луиса» правого крайнего Джордана Кайру и забрав с драфта отказов у «Баффало» универсала Алекса Така. Таким образом, команда Спенсера Карбери должна прибавить в атаке, ведь трио новичков в прошлом году набрало в сумме 150 очков.
«Вся наша организация рада, что Алекс решил продолжить играть. Он год за годом доказывает, что способен приносить результат в атаке, и по-прежнему остаётся движущей силой нашей команды. Мы рады тем приобретениям, которые сделали в это межсезонье, чтобы усилить состав и сделать команду более конкурентоспособной. Мы считаем, что наш состав хорошо сбалансирован и поможет создать для Алекса больше возможностей в атаке и для голов. Кроме того, его присутствие в раздевалке, особенно для молодых игроков, по-прежнему будет огромным плюсом для организации и поможет формировать культуру команды в ближайшие годы», — утверждал генеральный менеджер Крис Патрик.
Однако для отечественного болельщика поистине сакральным, стоящим выше второго Кубка Стэнли, выглядит другое, более осязаемое достижение. Овечкин практически вплотную приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по количеству голов с учётом плей-офф. От легендарного канадца, который за свою карьеру забросил 1016 шайб, россиянина отделяют всего десять точных бросков. Сам хоккеист признавался, что для него, равно как и для большинства болельщиков в Северной Америке, эта цифра имеет второстепенное значение. Однако на родине уверены, что мотивацией начать свой 22-й сезон в НХЛ был в том числе именно этот рекорд.
«Будем надеяться, что историческое событие произойдёт. Все будут только очень этому рады. Когда рекорд долго стоит и потом его обновляют, это всегда такое событие, особенно в нашем виде спорта. Ему надо пожелать удачи и здоровья», — заявил ТАСС Владислав Третьяк.
Вторила ему и другая легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов.
«И “Вашингтон” правильно поступил, и Саша правильно сделал. Поздравляем! Я говорил постоянно, что ему надо добраться до этого вечного рекорда. Это обязательно должно было произойти в “Вашингтоне” — в команде, где он вырос, состоялся, тем самым отблагодарить болельщиков за совместные годы. Я рад за него», — сказал Фетисов в интервью RT.
Кроме того, двукратный олимпийский чемпион пожелал «Кэпиталз» включиться в борьбу за Кубок Стэнли в следующем сезоне.
«Это было бы идеально. Будем болеть за Александра! А как же “Динамо”? Во-первых, он никому ничего не должен. С другой стороны, ему будет тяжело здесь играть, хотя ничего невозможного с именем Овечкина нет. Может быть, и поиграет какое-то время за бело-голубых ещё. Я бы ему посоветовал провести одну официальную игру, сказать спасибо болельщикам и школе, которая его воспитала», — добавил обладатель Кубка Стэнли.
Не удивились продлению контракта также Борис Михайлов и Леонид Вайсфельд. По мнению двукратного олимпийского чемпиона, болельщики, особенно в Вашингтоне, ходят на трибуны во многом из-за российского нападающего. А бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» выразил мнение, что Овечкин всё ещё голоден до побед.
«Очень удивился бы, если бы Овечкин не продлил контракт. До абсолютного рекорда по забитым шайбам ему осталось десять шайб. Это, согласитесь, стимул. Единственный ли? Наверное, нет. Может, он просто хочет играть. У всех спортсменов в разном возрасте пропадает азарт: у кого-то в 30 лет пропадает желание играть, а некоторые даже после завершения карьеры не могут избавиться от желания выйти на лёд. Если у Александра в душе горит огонь, то почему бы и нет? При этом я сомневаюсь, что этой командой они смогут бороться за Кубок Стэнли», — заявил Вайсфельд RT.
В свою очередь, хоккейный агент Алексей Дементьев назвал огромной привилегией возможность провести всю карьеру в одной команде. В 2004 году «Кэпиталз» выбрали Александра Великого под первым номером на драфте, и с тех пор он трижды переподписывал соглашение с клубом.
«Абсолютно ожидаемое продление и обязательно с “Вашингтоном”, а не с каким-нибудь другим клубом. И сумма контракта оставила место под потолком для подписания игроков себе в окружение, которые помогут ему поставить рекорды и стать лучше. Вечный рекорд Гретцки будет побит. С Кубком Стэнли вопрос сложнее. С таким контрактом у него по большому счёту открыты возможности в том числе быть обменянным в дедлайн под команду, которая претендует на победу в плей-офф. Всё может быть», — отметил Дементьев в разговоре с RT.