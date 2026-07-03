Сестра Роналду заявила, что он завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026

Катя Авейру, сестра форварда Криштиану Роналду, заявила, что он завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира 2026 года.
«Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир. По информации из надёжного источника, этот чемпионат мира станет его “последним танцем”, — приводит её слова Sport TV.
3 июля Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026. Начало — в 02:00 мск.
Ранее Роналду обратился к фанатам перед матчем ЧМ-2026 Португалия — Хорватия.