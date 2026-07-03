Курс «Русский язык как государственный» появится в вузах

Учебно-методический комплекс планируется направить в высшие учебные заведения в 2027 году. Университеты смогут запустить курс в любое время в течение года. Дисциплину включат в «единое ядро высшего образования», она станет обязательной для всех студентов независимо от факультета и формы обучения.