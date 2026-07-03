Курс «Русский язык как государственный» появится в вузах

Обязательная дисциплина «Русский язык как государственный» будет включена в расписание всех российских университетов с начала 2027/28 учебного года.
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки России.
По данным издания, сейчас ведомство дорабатывает проект концепции с учётом мнения экспертов.
Учебно-методический комплекс планируется направить в высшие учебные заведения в 2027 году. Университеты смогут запустить курс в любое время в течение года. Дисциплину включат в «единое ядро высшего образования», она станет обязательной для всех студентов независимо от факультета и формы обучения.
Курс предполагает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практики его применения. Главным документом на занятиях будет закон «О государственном языке Российской Федерации».
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50%.