Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курс «Русский язык как государственный» появится в вузах

Обязательная дисциплина «Русский язык как государственный» будет включена в расписание всех российских университетов с начала 2027/28 учебного года.

Источник: RT на русском

Обязательная дисциплина «Русский язык как государственный» будет включена в расписание всех российских университетов с начала 2027/28 учебного года.

Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки России.

По данным издания, сейчас ведомство дорабатывает проект концепции с учётом мнения экспертов.

Учебно-методический комплекс планируется направить в высшие учебные заведения в 2027 году. Университеты смогут запустить курс в любое время в течение года. Дисциплину включат в «единое ядро высшего образования», она станет обязательной для всех студентов независимо от факультета и формы обучения.

Курс предполагает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практики его применения. Главным документом на занятиях будет закон «О государственном языке Российской Федерации».

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября в школах доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена до 50%.