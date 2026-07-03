Le Figaro: покушение на олигарха Ермолаева могла устроить живущая в ФРГ украинка

Взрыв произошел в понедельник вечером в вестибюле дома на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла, расположенной рядом с французской границей. Устройство сработало в тот момент, когда в здание входили три человека. Целью нападения был 58-летний находящийся под санкциями миллионер украинского происхождения Вадим Ермолаев, сменивший в 2019 году паспорт Украины на гражданство Кипра. Он живет в Монако с 2021 года. При взрыве ранения получили сам бизнесмен, его спутница и 13-летний сын.