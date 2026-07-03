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В ПМР оценили уровень проблем между Приднестровьем и Молдавией

Глава Приднестровья Красносельский заявил о критических проблемах с Молдавией.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Проблемы между Приднестровьем и Молдавией прибрели критический характер, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Стараниями руководства Республики Молдова за последние годы количество проблем не только многократно возросло, но они приобрели критический характер», — сказал Красносельский.

Глава ПМР также отметил, что глубочайшие концептуальные различия в идентичности народов Молдавии и Приднестровья стали очевидными теперь даже для Европейского союза.

«Вводить в заблуждение международное сообщество, как видим, можно достаточно долго. Однако в реальности проблема урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем за 35 лет так и не была разрешена, несмотря на бодрую кишиневскую пропаганду», — добавил Красносельский.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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