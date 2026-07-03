Сестра Роналду: любой умный человек должен любить Криштиану

«Любой умный человек, который любит футбол, должен любить Роналду. Он доминирует уже более 20 лет. Посмотрите, где сейчас мы, семья Авейру, и откуда мы начинали. Посмотрите, через какие страдания прошла моя мать… Неужели вы думаете, что критика может повлиять на наше счастье?» — приводит её слова Marca.