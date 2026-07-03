Сестра Роналду: любой умный человек должен любить Криштиану

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, высказалась о нём.
«Любой умный человек, который любит футбол, должен любить Роналду. Он доминирует уже более 20 лет. Посмотрите, где сейчас мы, семья Авейру, и откуда мы начинали. Посмотрите, через какие страдания прошла моя мать… Неужели вы думаете, что критика может повлиять на наше счастье?» — приводит её слова Marca.
3 июля Португалия сыграет с Хорватией в 1/16 финала ЧМ-2026. Начало — 2:00 мск.
Ранее сестра Роналду заявила, что он завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026.