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NYT: США опасались, что Израиль мог убить Аракчи и Галибафа

Администрация США опасалась, что Израиль готовил устранение ключевых иранских переговорщиков во время длительных переговоров Вашингтона и Тегерана по урегулированию конфликта. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Речь шла о министре иностранных дел Ирана Аббасе Аракчи и спикере парламента Мохаммеде Багере Галибафе.

В США, как утверждает источник, опасались, что подобные действия могли сорвать переговорный процесс, поэтому через посредников в регионе Исламская Республика была заранее предупреждена о возможных рисках.

Напомним, в июне Иран и США дистанционно подписали меморандум о прекращении конфликта, в котором также затрагивались действия союзников сторон в регионе, включая ситуацию в Ливане.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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