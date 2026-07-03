В Чехии готовят бизнес-делегацию для переговоров о добыче газа на Украине

«Кроме того, мы договорились, что будем укреплять экспорт на Украину через фирму EGAP (компания по экспортным гарантиям и страхованию), которая теперь может предоставлять предприятиям и компаниям до 1 млрд крон (около $47 млн) на страхование экспорта вместо нынешних примерно 600 млн крон (около $28 млн). Компании также просят государство застраховать инвестиции на Украине, кабмин рассмотрит этот вопрос», — добавил вице-премьер (цитата по «РИА Новости»).