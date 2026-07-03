Эксперт назвал обязательное условие для развития Арктики

При этом, продолжил профессор, все технологии, связанные с развитием искусственного интеллекта, сокращением использования труда человека там, где его может заменить машина, в Арктике будут особенно востребованы. Прежде всего они необходимы на вновь осваиваемых участках, в восточной части Арктики, на шельфе Восточно-Сибирского моря, моря Лаптевых, где очень сложные климатические условия, уточнил он.