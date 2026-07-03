Красносельский: противоречия Приднестровья и Молдавии носят критический характер

Глава Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил об обострении проблем с Молдавией до критического уровня.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Стараниями руководства Республики Молдова за последние годы количество проблем не только многократно возросло — они приобрели критический характер», — сказал Красносельский.
Глава ПМР также подчеркнул, что глубокие концептуальные различия в идентичности народов двух берегов Днестра стали очевидны теперь даже для Европейского союза.
Красносельский добавил, что Кишинёв долгое время вводил в заблуждение международное сообщество.
«Вводить в заблуждение международное сообщество, как видим, можно достаточно долго», — отметил он.
При этом, по словам приднестровского лидера, проблема урегулирования отношений за 35 лет так и не была решена, несмотря на бодрую кишинёвскую пропаганду.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинёв не намерен финансировать Приднестровье до решения вопроса о выводе российских военных из региона.