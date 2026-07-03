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PAP: в канцелярии Навроцкого назвали западную часть Украины «Малопольшей»

Это историческое название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств, использовавшееся в межвоенный период истории страны.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий назвал западные регионы Украины «Малопольшей», отвечая на вопрос о Волынской резне. Об этом сообщает агентство PAP.

«С моей точки зрения и с точки зрения, прежде всего, президента [Кароля Навроцкого], а также для подавляющего большинства поляков, прославление Бандеры, преступников, совершивших бесчеловечные преступления геноцида на Волыни и в Восточной Малопольше, — это не тот путь, который ведет в западный мир, в мир цивилизации», — заявил Богуцкий.

«Восточная Малопольша» — историческое название территории Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши, использовавшееся в межвоенный период истории страны. Сейчас эта территория разделена между Польшей (Подкарпатское воеводство) и Украиной (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области).

1 июля Верховная рада приняла закон о создании на Украине «национального пантеона», где могут быть перезахоронены пособники нацистов из УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее между Варшавой и Киевом вспыхнул конфликт из-за решения Владимира Зеленского присудить имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. Президент Польши Кароль Навроцкий в этой связи лишил Зеленского ордена Белого орла. После этого несколько украинских чиновников приняли решение отказаться от государственных наград Польши. От врученных польских орденов Белого орла также отказались трое экс-президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

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