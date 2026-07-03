PAP: в канцелярии Навроцкого назвали западную часть Украины «Малопольшей»

Ранее между Варшавой и Киевом вспыхнул конфликт из-за решения Владимира Зеленского присудить имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. Членов УПА в Польше считают преступниками, ответственными за убийства в 1943 году на Волыни свыше 100 тыс. польских граждан. Президент Польши Кароль Навроцкий в этой связи лишил Зеленского ордена Белого орла. После этого несколько украинских чиновников приняли решение отказаться от государственных наград Польши. От врученных польских орденов Белого орла также отказались трое экс-президентов Украины — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).