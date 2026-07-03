Мексиканская болельщица сделала тату на русском языке на память о ЧМ-2018

Мексиканская болельщица сделала татуировку на русском языке в память о чемпионате мира по футболу 2018 года, который прошёл в России.
Об этом рассказал россиянин Сергей Старовойтов, который посетил ЧМ-2026.
«Девушке настолько понравилось у нас, что она набила на руке тату на русском языке: “Чемпионат мира Россия”. Они с подругой побывали во многих городах, где на ЧМ-2018 играла Мексика, и респектовали нам, что теперь мы приехали к ним в гости», — приводит его слова «Чемпионат».
Он также рассказал, что многие другие фанаты узнавали в них россиян и подходили поздороваться:
«Все говорили, что в России был просто невероятный, самый классный чемпионат мира».