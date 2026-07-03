Мексиканская болельщица сделала тату на русском языке на память о ЧМ-2018

«Девушке настолько понравилось у нас, что она набила на руке тату на русском языке: “Чемпионат мира Россия”. Они с подругой побывали во многих городах, где на ЧМ-2018 играла Мексика, и респектовали нам, что теперь мы приехали к ним в гости», — приводит его слова «Чемпионат».