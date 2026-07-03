CNBC: Трамп воспользовался обвалом рынка, чтобы купить акции техногигантов

НЬЮ-ЙОРК, 3 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2025 году купил акции крупных технологических компаний в момент обвала на рынке, связанного с тарифной политикой американской администрации. Об этом сообщил телеканал CNBC.
Как отмечается, в среднем глава Белого дома совершал около 62 сделок по покупке акций каждый день, однако 8 апреля прошлого года этот показатель увеличился до 327. Шквал покупок пришелся на конец четырехдневного падения, вызванного обнародованием плана по масштабному введению высоких пошлин, подчеркивает CNBC. Среди компаний, чьи акции в тот день купил Трамп, были Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia.
В апреле 2025 года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее президент менял тарифную ставку на импорт товаров из ряда стран. Верховный суд США 20 февраля 2026 года признал превышением полномочий введение Трампом импортных пошлин под предлогом закона об экономических мерах в случае международных чрезвычайных ситуаций.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что рост состояния Трампа за 2025 год является беспрецедентным для американских лидеров. Согласно последней финансовой декларации президента, его доходы взлетел до более чем $2,2 млрд, чему способствовали вложения в криптовалюту и связанные с ней проекты.