CNBC: Трамп воспользовался обвалом рынка, чтобы купить акции техногигантов

Как отмечается, в среднем глава Белого дома совершал около 62 сделок по покупке акций каждый день, однако 8 апреля прошлого года этот показатель увеличился до 327. Шквал покупок пришелся на конец четырехдневного падения, вызванного обнародованием плана по масштабному введению высоких пошлин, подчеркивает CNBC. Среди компаний, чьи акции в тот день купил Трамп, были Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia.