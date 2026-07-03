Трамп заявил, что Иран согласился почти на все, что нужно США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отметил в интервью каналу CNBC, что на переговорах с Ираном американская сторона получила практически все необходимые для себя условия.
«Я считаю, что они согласились практически на все, что нам нужно», — заявил глава Белого дома.
По словам Трампа, иранская сторона практически полностью приняла выдвинутые США требования. При этом президент указал на то, что переговорный процесс с Тегераном еще продолжается.
Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что меморандум между США и Ираном снова обсудят после похорон Али Хаменеи.
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