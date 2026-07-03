Без лишних усилий: Испания разгромила Австрию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Испания не оставила шансов Австрии и пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. В концовке первого тайма счёт открыл Микель Оярсабаль, а гол Марка Кукурельи незадолго до того отменили из-за фола на вратаре. По истечении часа Педро Порро удвоил преимущество команды, а в концовке Оярсабаль оформил дубль и довёл дело до разгрома. Соперники практически не создали моментов и не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот. Это позволило Унаю Симону установить новый рекорд по продолжительности сухой серии на первенствах планеты.