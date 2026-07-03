Без лишних усилий: Испания разгромила Австрию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Испания не оставила шансов Австрии и пробилась в ⅛ финала чемпионата мира по футболу. В концовке первого тайма счёт открыл Микель Оярсабаль, а гол Марка Кукурельи незадолго до того отменили из-за фола на вратаре. По истечении часа Педро Порро удвоил преимущество команды, а в концовке Оярсабаль оформил дубль и довёл дело до разгрома. Соперники практически не создали моментов и не нанесли ни одного удара в створ чужих ворот. Это позволило Унаю Симону установить новый рекорд по продолжительности сухой серии на первенствах планеты.
Матч между Испанией и Австрией многие рассматривали как тотальное противостояние стилей и систем. Постоянно владеющая мячом «Красная фурия» против прессинг-машины Ральфа Рангника. Монотонное давление против резких контратак.
Однако явными фаворитами были действующие чемпионы Европы, которые на стадии группового этапа, хотя и без особого блеска, набрали семь очков и не пропустили ни одного мяча. В то же время соперники с трудом пробились в плей-офф благодаря голу Саши Калайджича на 96-й минуте во встрече с Алжиром.
С другой стороны, им нечего было терять. В случае вылета никто бы не осудил команду. Зато была возможность сотворить чудо и войти в историю.
«У них много выдающихся техничных исполнителей. И мы должны обязательно продолжать искать пути решения проблем. Нам нужна игра на высшем уровне. В этом смысле мы не находились в лучшей форме в последних трёх матчах. Мы уже играли с действующими чемпионами мира — Аргентиной, а теперь сойдёмся с действующими чемпионами Европы. Нам нечего терять, и мы можем многое приобрести», — приводит слова Рангника официальный сайт ФИФА.
Испанцы же рассматривали этот матч исключительно как часть большого пути и заглядывали далеко за спину австрийцам. Неслучайно Ламин Ямаль заявил, что коллективу по силам взять золото первенства планеты. По его словам, в Северной Америке нет команд, которых невозможно одолеть, в том числе Францию.
«Для начала нужно выиграть первый матч. Сейчас нет ни одной сборной, которая была бы значительно слабее нас. Нужно выходить на поле, показывать хороший футбол и побеждать. Нет ни одной команды, которую невозможно обыграть», — цитирует вингера COPE.
Единственное, в матче с Уругваем травмы получили Йереми Пино и Нико Уильямс, но это не должно было стать проблемой, поскольку оба довольствовались выходами на замену.
«Красная фурия» ожидаемо сходу завладела инициативой и не позволяла соперникам включать прессинг. Правда, до поры атакам команды не хватало скорости. Австрийцы спокойно перекрывали все свободные зоны и не пускали никого в штрафную. Активен справа был только Ямаль, регулярно пускавшийся в дриблинг.
Всё изменилось после паузы на водопой, когда действующие чемпионы Европы ощутимо взвинтили темп. Практически сразу им удалось отличиться. Марк Кукурелья поразил чужие ворота после подачи Ямаля с углового. Однако судейская бригада сразу отменила гол, зафиксировав фол на Александре Шлагере со стороны Пау Кубарси.
Впоследствии вратарь несколько раз выручил партнёров. Особенно запомнился эпизод, когда Микель Оярсабаль пробил низом со входа в штрафную, но Шлагер успел сложиться и перевёл снаряд на угловой. На 36-й минуте нападающий «Реал Сосьедад» всё-таки добился своего. Он воспользовался прострелом Кукурельи слева и отправил мяч в сетку. Вратарь даже не прыгнул. А форвард отметился третьим голом на текущем мундиале.
Что касается европейской дружины, она до перерыва записала себе в актив лишь два неточных удара и почти ничего не создала на чужой половине. Особенно красноречивым получился показатель xG (ожидаемые голы — 0,03) Зато едва не пропустила в компенсированное время, когда Алекс Баэна со стандарта угодил в перекладину, а Ямаль на добивании попал в грудь Шлагеру.
Во втором тайме ход игры остался прежним. Фавориты продолжали давить и атаковать, а при потере пользовались оружием соперника — высоким прессингом. В 90% случаев подопечные Рангника допускали потерю на своей половине и садились обратно в оборону. Главное, было непонятно, как ситуация вообще может измениться.
Осознавая, что так спастись невозможно, специалист решил предельно упростить игру и бросил в бой сразу двоих высоких мощных форвардов — Марко Арнаутовича и героя противостояния с Алжиром Калайджича. Последний тут же чуть не восстановил равновесие, после подачи с левого края головой пробив выше перекладины.
Возможно, команде действительно удалось бы по меньшей мере потрепать нервы гранду, если бы не гол Педро Порро по истечении часа. Испанцы организовали очередную комбинацию, в ходе которой Баэна выполнил подачу от левого края штрафной, а подключившийся партнёр головой отправил мяч в сетку. К слову, Порро впервые отличился в составе сборной.
После этого интрига умерла окончательно, хотя австрийцы по инерции пытались атаковать и даже нанесли несколько неточных ударов. В створ попасть так и не удалось, что позволило «Красной фурии» не пропустить в четвёртой встрече турнира подряд. А Симон вовсе установил рекорд ЧМ по продолжительности сухой серии — 519 минут. Предыдущий принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге (517).
Вдобавок в концовке точку поставил Оярсабаль. Форвард оформил второй дубль на мундиале и с четырьмя голами уступает в гонке бомбардиров только Лионелю Месси, Киллиану Мбаппе (по шесть), Эрлингу Холанду и Гарри Кейну (по пять).
Испанцы же без лишних усилий пробились в ⅛ финала. Примечательно, что для них эта победа в плей-офф мундиаля стала первой с 2010-го, когда удалось одолеть Нидерланды в дополнительное время в финале.