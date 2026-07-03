Три региона России обогнали другие по уровню зарплат

Средние зарплаты, превышающие 200 тыс. рублей, зафиксированы в апреле в трёх регионах страны.
Об этом сообщает РИА Новости.
Лидером по трудовым доходам стала Чукотка с показателем почти 251 тыс. рублей. За год выплаты там увеличились на 12,1%.
В Ямало-Ненецком автономном округе средняя зарплата составила 211,4 тыс. рублей, что на 14,7% больше, чем год назад. В Магаданской области жители в среднем получали 204,7 тыс. рублей — рост на 20,5%.
Среднемесячная начисленная зарплата учитывается до вычета налогов и включает премии. При этом в расчёт берутся доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими окладами. В целом по России в середине весны средняя зарплата составляла 109,1 тыс. рублей против 97,4 тыс. годом ранее.
Ранее заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова на Финансовом конгрессе рассказала, что получила заработную плату в цифровых рублях.