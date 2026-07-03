Три региона России обогнали другие по уровню зарплат

Среднемесячная начисленная зарплата учитывается до вычета налогов и включает премии. При этом в расчёт берутся доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими окладами. В целом по России в середине весны средняя зарплата составляла 109,1 тыс. рублей против 97,4 тыс. годом ранее.