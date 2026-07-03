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Роналду — самый возрастной футболист, сыгравший в плей-офф ЧМ

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф чемпионата мира по футболу.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым возрастным игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Squawka.

3 июля Роналду вышел в старте на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026 с Хорватией.

На данный момент ему 41 года и 147 дней.

Прошлым рекордсменом был вратарь сборной Англии Питер Шилтон. В 1990 году он вышел на поле в матче за третье место — тогда ему было 40 лет и 292 дня.

Ранее сестра Роналду заявила, что он завершит карьеру в сборной Португалии после ЧМ-2026.